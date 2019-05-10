ضبط قناة غير مرخصة بالدقى تبث مشاهد استعراضية تخدش الحياء

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط قناة فضائية بدون ترخيص بمنطقة الدقى بالجيزة، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً ومدى إلتزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف خاصة فيما يتعلق بمكافحة إنتشار ظاهرة القنوات الفضائية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد الأشخاص مقيم بمنطقة الدقى بالجيزة بإنشاء وإدارة قناة فضائية متخذاً من شقة بعقار كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة مقراً لتسجيل الأغانى وبث وإدارة تلك القناة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر القناة، حيث تم التقابل مع شخصين "مخرج بالقناة - مدير أستوديو التسجيل بالقناة" وفى حضورهما تم تفتيش مقر القناة وضبط ستوديو تسجيل صوت للأغانى وضبط بداخله وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج لتسجيل ومونتاج الأغانى التى يتم عرضها بالقناة ومحملة ببرامج مونتاج للصوت - دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ومحمل عليها عدد كبير من الأغانى الشعبية والكليبات تحمل "لوجو" القناة وتحتوى مشاهد استعراضية تخدش الحياء، كما تم ضبط "مايك لتسجيل الصوت - سماعة صوت - سماعة أذن- جهاز تحكم صوت".

وبإستكمال تفتيش غرفة التحكم فى بث القناة تم ضبط وحدة مونتاج محملة بعدد كبير من الأغانى والكليبات التى يتم عرضها دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية والجهات الفنية المختصة، وبرامج مونتاج ومنها الخاص برفع المحتوى على شبكة الإنترنت من خلال سيرفر مربوط بأحد الأقمار الصناعية الأجنبية والذى يقع بمداره القمر الصناعى المصرى.

وضبطت أجهزة الأمن خريطة البرامج الخاصة بالقناة، وجهاز حاسب آلى "لاب توب" محمل عليه البرنامج الخاص برفع المحتوى على شبكة الإنترنت، وكاميرا تصوير محترفين، ومايك تسجيل خارجى، وراوتر للإتصال بالإنترنت، وكشاف إضاءة للتصوير بالحامل الخاص به، ووحدة تخزين خارجية "هارد ديسك" محمل عليها أغانى شعبية تذاع على القناة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.