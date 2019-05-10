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ضبط عاطل وبحوزته 27 قطعة حشيش بالغربية

الجمعة، 10 مايو 2019 01:26 م
ضبط عاطل وبحوزته 27 قطعة حشيش بالغربية حشيش - أرشيفية
الغربيه محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه فى حملة أمنية.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربيه اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات والقوه المرافقه له من ضبط "محمد آ م " 33 سنه عاطل ومقيم ببلشاي وبحوزته 27 قطعة حشيش كبيرة الحجم، مبلغ مالى، دراجه بخاريه بدون لوحات.
 
تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة.

 


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