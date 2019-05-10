صور.. انطلاق دورى رمضان وندوات ومسابقات توعوية بمراكز شباب شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت اليوم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، عن انطلاق دورى رمضان فى مراكز الشباب بكافة مدن وقرى المحافظة بالعريش ووسط سيناء وبئر العبد والشيخ زويد.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مديرمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء: "بدأت فعليا الدورات فى مركز شباب التعاون ببئر العبد ، ورمانة ، وبئر العبد، كما انطلق دورى رمضان تحت اسم "دورة الشهداء الرمضانية" بمركز شباب الكوثر بمركز الشيخ زويد.

وأضاف أنه تم تنظيم فعاليات رياضية رمضانية منوعة ما بين مسابقات وندوات توعويه ودينية، لافتا إلى أنه فى هذا السياق نفذ مركز شباب بئر العبد ندوة لنادى التطوع تحت عنوان "خدمة المجتمع من خلال العمل التطوعى"،حاضر فيها الشيخ هشام نظمى من الأوقاف وحضرها عددا من الطلائع، ونفذت ندوة مماثلة بمركز شباب ضاحية السلام بالعريش، وورش رعاية المواهب الفنية وكيفية تعليم الرسم.



دورى رمضان بشمال سيناء (2)



دورى رمضان بشمال سيناء (3)



دورى رمضان بشمال سيناء (4)