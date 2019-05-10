صور.. العثور على ترسانة أسلحة تضم 1000 قطعة داخل منزل بولاية كاليفورنيا

كتبت إنجى مجدى _ تصوير رويترز

ذكرت محطة سى.إن.إن، الأمريكية، أن الشرطة الأمريكية عثرت على أكثر من 1000 قطعة سلاح فى منزل فى حى هولمبى هيلز الراقى فى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكما أبرزت صور نشرتها وكالة "رويترز".

وبحسب الموقع الإلكترونى للمحطة، الخميس، قال جيف لى، مسئول شرطة لوس أنجلوس، إن الوكلاء من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وضباط إدارة شرطة لوس أنجلوس قدموا مذكرة تفتيش ضمن التحقيق مع شخص يشتبه فى قيامه بتصنيع وبيع أسلحة نارية بشكل غير قانونى.

تم وضع صاحب المنزل قيد الاعتقال لانتهاكه القانون الجنائى 30600، وقانون كاليفورنيا فيما يتعلق بالأسلحة الهجومية وبنادق BMG (بندقية براوننج الآلية)، ويحظر تصنيع وتوزيع ونقل واستيراد وبيع أة بندقية هجومية أو بنادق BMG .50، إلا فى ظروف محددة، وفقا للهيئة التشريعية فى كاليفورنيا.

وفى لقطات جوية من مكان الحادث، شوهدت مئات البنادق مبعثرة على بطانيات فى الممر بجانب المنزل بعد أن أخرجتها الشرطة. وتتراوح الأسلحة من المسدسات إلى البنادق.

وقالت مسئولة شرطة، إن السلطات تلقت بلاغ من مجهول بأن شخصا ما "يجرى عملية غير مشروعة للأسلحة النارية خارج نطاق ترخيص الأسلحة النارية الفيدرالى الذى يمتلكه الفرد". وإلى جانب الأسلحة، تم العثور على معدات وأدوات تصنيع الأسلحة النارية داخبل المنزل.



العثور على ترسانة أسلحة



العثور على ترسانة أسلحة



العثور على ترسانة أسلحة