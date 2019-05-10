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صور.."أتجوزنى بقى يا أحمد"..لافتة تثير غضب المواطنين ببنها..ومجلس المدينة يزيلها

الجمعة، 10 مايو 2019 12:21 ص
صور.."أتجوزنى بقى يا أحمد"..لافتة تثير غضب المواطنين ببنها..ومجلس المدينة يزيلها أتجوزنى بقى يا أحمد"..لافتة ببنها تثير غضب المواطنين
القليوبية- إبراهيم سالم
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أثارت لافتة كبيرة بشارع فريد ندا، ببنها فى محافظة القليوبية، حالة من الاستياء بين المواطنين، بسبب عبارة مكتوبة عليها، وهى "أتجوزنى بقى يا أحمد"، حيث تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بالمدينة الصورة، وعبروا عن استيائهم من هذه اللافتة.

وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أن هذه اللافتة ما هى إلا تأكيد على تدنى أخلاق من قام أو قامت بوضعها فى هذا المكان، الذى يعتبر قلب المدينة، ولاقت اللافتة حالة من الهجوم الشديد على مواقع التواصل الاجتماعى. 

ومن ناحيته أكد المهندس حمدى سلامة، رئيس مدينة بنها بالقليوبية، فى تصريح لليوم السابع ، أنه عند ورود شكوى من المواطنين من وجود هذه اللافتة، أصدر تعليماته على الفور بإزالتها، وتم إزالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، والعمل على معرفة من قام بوضعها بهذا الماكن، من خلال الكاميرات المنتشرة بالمنطقة.

 

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اخبار القليوبية

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أتجوزنى بقى يا أحمد

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