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صندوق الاستثمارات السعودى يستثمر بشكل غير مباشر فى الطرح الأولى للمراكز العربية

الجمعة، 10 مايو 2019 06:11 م
صندوق الاستثمارات السعودى يستثمر بشكل غير مباشر فى الطرح الأولى للمراكز العربية بورصة السعودية
دبى – رويترز
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قالت مصادر مطلعة، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودى، أكبر صندوق ثروة سيادى فى المملكة، استثمر بشكل غير مباشر فى الطرح العام الأولى لشركة المراكز العربية لإدارة مراكز التسوق البالغة قيمته 747 مليون دولار.
 
 
وقال أحد المصادر، إن صندوق الاستثمارات العامة قام بالاستثمار عبر مؤسسات صناديق ولن يملك حصة مباشرة فى المراكز العربية، لكن مصدرا ثانيا قال لرويترز إن الاستثمار يمثل دعما حكوميا قويا للطرح العام الأولى.
 
 
وطرح المراكز العربية، التى تملك فيها مجموعة فواز الحكير حصة أغلبية، الأول فى المملكة بموجب بند يسمح ببيع الأوراق المالية بالأساس إلى مشترين مؤهلين من المؤسسات فى الولايات المتحدة.
 
 
ولم يعلق صندوق الاستثمارات العامة على الفور على الاستثمارات وامتنعت شركة المراكز العربية عن التعقيب.
 

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