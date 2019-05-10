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صحة القليوبية: 52 قافلة طبية خلال النصف الثانى من 2019

الجمعة، 10 مايو 2019 09:37 ص
صحة القليوبية: 52 قافلة طبية خلال النصف الثانى من 2019 الدكتور حمدى الطباخ وكيل صحة القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية يكثف خطة العمل للقوافل خلال النصف الثانى من العام الجارى 2019، لتغطية كل أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالى القوافل فى الستة أشهر الثانية من العام الجارى بلغ 52 قافلة طبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف "الطباخ"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد القوافل الطبية التى أجرتها مديرية الصحة والسكان بالتنسيق مع أعضاء البرلمان بلغ 49 قافلة طبية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، ليصل بذلك إجمالى عدد القوافل على مستوى العام الجارى 101 قافلة طبية.

وأوضح مدير صحة القليوبية أنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء من تطوير بعض المستشفيات منها مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة بإجمالى 30 مليون جنيه، لتصبح نموذجية وتقدم خدمة طبقا لمنظومة التأمين الصحى الشامل، كما أنه من المقرر افتتاح مستشفى قها المركزى قريبا لتقديم خدمة طبية جيدة ولخدة الطريق الزراعى.

 


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