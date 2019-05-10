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شرطة لندن تحقق فى إطلاق نار داخل مسجد شرقى العاصمة

الجمعة، 10 مايو 2019 12:44 م
شرطة لندن تحقق فى إطلاق نار داخل مسجد شرقى العاصمة الشرطة - أرشيفية
إيمان حنا
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تجرى شرطة لندن تحقيقا فى حادث إطلاق نار داخل مسجد شرقي العاصمة البريطانية خلال صلاة التراويح ليلة الخميس.

 

وأكدت شرطة العاصمة في بيان أصدرته اليوم أنها تلقت مساء أمس تقارير عن دخول مسلح إلى مسجد داخل منطقة "سيفين كينجز"، ثم سمع دوي إطلاق الرصاص، حسب التقارير الواردة.

 

وأكد بيان الشرطة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، وكشفت التحقيقات الأولية في موقع الحادث أن الطلقة التي أطلقت كانت فارغة.

 

وأشار البيان إلى أن التحقيق في الحادث مستمر ولم يوقف أحد بعد، مضيفا أن المحققين يرجحون أن الحادث مرتبط بآخر وقع قبله بقليل في شارع قرب المسجد،  وتستبعد الشرطة وجود دوافع إرهابية وراء الحادث.


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