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"سى اى كابيتال" تتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى

الجمعة، 10 مايو 2019 07:28 م
"سى اى كابيتال" تتصدر ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدت شركة سى اى كابيتال القابضة، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 53.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 477.8 مليون جنيه، أعقبه "البنك التجارى الدولى" بحجم تداول بلغ 4.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 307.8 مليون جنيه.
   
وجاءت فى المركز الثالث "شركة القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 35.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 117.8 مليون جنيه، ثم "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول 16.6 مليون ورقة وبقيمة تداول 109.7 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 9.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 103 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
   
وفى المركز السادس جاء "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 5.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 90.2 مليون جنيه، ثم "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول 20.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 88.8 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 3.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 80.2 مليون جنيه، وفى التاسع "حديد عز" بحجم تداول 5.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 74.8 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 31.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 74 مليون جنيه.

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