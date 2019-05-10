video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 06:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سوق على مهلك.. الرادار يلتقط 1883 مخالفة سرعة زائدة فى 24 ساعة

الجمعة، 10 مايو 2019 06:00 ص
سوق على مهلك.. الرادار يلتقط 1883 مخالفة سرعة زائدة فى 24 ساعة رصد السرعة بالرادارات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

 

وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1883 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.

 

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

 

وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بشويش هتوصل.. الرادار يلتقط 1476 مخالفة سرعة زائدة خلال 24 ساعة

رادارات بالطرق المؤدية للطريق الإقليمى لمنع السرعات للحد من الحوادث

اخبار الحوادث

اخبار المرور

حملات مرورية

اجهزة الرادار

اخبار مصر

السرعات الجنونية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

سوبر كورة .. إنجاز تاريخى للفراعنة فى أوروبا فى حضرة محمد النني و صلاح

سوبر كورة .. إنجاز تاريخى للفراعنة فى أوروبا فى حضرة محمد النني و صلاح

توزيع 2.5 مليون كبسولة فيتامين أ على الأمهات بالوحدات الصحية بالجمهورية

توزيع 2.5 مليون كبسولة فيتامين أ على الأمهات بالوحدات الصحية بالجمهورية

محدش بيهرب من مصيره.. كريم عبد العزيز يشوق جمهوره بصورة جديدة من الفيل الأزرق2

محدش بيهرب من مصيره.. كريم عبد العزيز يشوق جمهوره بصورة جديدة من الفيل الأزرق2

وثائق .. جرائم المخابرات التركية مستمرة في صناعة الإرهاب

وثائق .. جرائم المخابرات التركية مستمرة في صناعة الإرهاب

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة