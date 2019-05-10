سفير مصر بأمريكا يقيم مأدبة إفطار على شرف الدكتور مجدى يعقوب

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أقام السفير ياسر رضا سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، مأدبة إفطار رمضانية على شرف الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى، تكريما له بمناسبة زيارته الحالية لواشنطن، والتى شملت أيضا زيارة مقر جامعة هافارد بولاية ماساتشوسيتس، كما تشمل زيارة مدينة نيويورك.

واستعرض الدكتور يعقوب - فى كلمته خلال اللقاء - قصة نجاح المؤسسة التى تحمل اسمه لعلاج وأبحاث أمراض القلب بمحافظة أسوان، من خلال تكاتف كل الجهود سواء من الدولة أو المواطنين إلى جانب طاقم العمل المتميز ، وقال إن 60 % من الحالات التى تدخل مركز أسوان هى من الأطفال والباقى لذوى الأعمار الصغيرة من المصابين بروماتيزم القلب.

وأوضح أن الأعداد فى تزايد وتحتاج إلى المزيد من الدعم والمساندة، مشيرا إلى الحرص على تدريب الأطباء وطواقم التمريض والباحثين فى هذا المجال الطبى المهم لتخفيف معاناة المرضى والذين تزداد أعدادهم باستمرار.



وروى الجراح المصرى الشهير حادث وفاة عمته وهى فى الثانية والعشرين من عمرها متأثرة باعتلال قلبها، الأمر الذى جعله يسعى لعلاج مرضى القلب وخصوصا الصغار من خلال توفير الإمكانات المناسبة تقنيا وبشريا وهو استثمار يتطلب فكرة الاستدامة.



من جانبه ، قدم الدكتور مجدى إسحق المدير التنفيذى لمؤسسة مجدى يعقوب عرضا بالجرافيك للتصور المستقبلى الخاص بالمركز الجديد لعلاج أمراض القلب، وقال إنه يحتاج لتكلفة تقدر بنحو 150 مليون دولار تم بالفعل جمع 100 مليون دولار منها، مضيفا أن المركز الجديد ، فى القاهرة ، سيشهد إجراء نحو 4000 جراحة قلب سنوية لتلبية الاحتياجات المتزايدة فى هذا المجال.



وحضر اللقاء لفيف من الشخصيات الأمريكية والمصرية سواء من أعضاء السفارة أو من الجالية المصرية خصوصا من الأطباء ورجال الأعمال والصحفيين وغيرهم..وقد بادر الحاضرون بالمساهمة بتبرعاتهم للمركز الجديد .معربين عن تطلعهم لتحقيق النجاح المنشود فى علاج المرضى.