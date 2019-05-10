سفر وعودة 911 مصريا وليبيا و367 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 911 مصريا وليبيا و367 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 521 إلى الجانب الليبي، بينهم 169مصريا و352 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 390 بينهم 328 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و62 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 217 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 150 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.