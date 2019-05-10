سريلانكا: تعليق جميع تدريبات الطيران بالقرب من أكبر قاعدة جوية في البلاد

كولومبو )أ ش أ(

أفادت تقارير إعلامية في سريلانكا، بأنه تم تعليق جميع تدريبات الطيران بالقرب من أكبر قاعدة جوية في البلاد، وذلك بسبب مخاوف أمنية بعد مقتل وإصابة مئات الأشخاص الشهر الماضي في مجموعة من الهجمات المتزامنة.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن هيئة الطيران المدني قولها إنه تم تعليق التدريب على الطيران في منطقة "راتمالانا" إحدى ضواحي العاصمة كولومبو، وذلك في خطاب موجه إلى مدارس الطيران ومشغلي الطائرات.

وأضافت هيئة الطيران - في خطابها - أنه سيتم السماح بالتدريب فقط من مطار "كاتوكوروندا" المحلي على بعد حوالي 35 كيومترا جنوب العاصمة كولومبو.

وتضم الإرشادات الجديدة تعليق الرحلات الترفيهية ورحلات التسلية أيضا مثل الغوص في السماء.

يشار إلى أن سريلانكا في حالة تأهب قصوى منذ أن استهدفت عدة تفجيرات انتحارية مجموعة من الكنائس والفنادق في عيد الفصح .. وقد أعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عن هذه الهجمات.