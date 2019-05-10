video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"زراعة أسوان": الخنفساء الطائرة ستختفى خلال الأيام المقبلة

الجمعة، 10 مايو 2019 02:27 م
"زراعة أسوان": الخنفساء الطائرة ستختفى خلال الأيام المقبلة الخنفساء الطائرة
أسوان- ندى سليم
إضافة تعليق
أكد حسني ابو قوتة، مدير إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة بأسوان، أن حشرة الخنفساء الطائرة التي انتشرت مؤخرا فى عدة مناطق بمحافظة أسوان على وشك الاختفاء، مؤكدا أن تلك الحشرة تنشط في أوقات البرودة ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة سيكون وجودها نادرا للغاية. 
 
وأوضح مدير مكافحة الآفات بمديرية الزراعة، لـ"اليوم السابع"، أن الخنفساء الطائرة لها فوائد زراعية للمزارعين نظرا لأنها تتغذى على الجراد والعقارب والافات الزراعية التي تهدد المحاصيل، لذا فأن انتشارها بهذه الكثافة هذا العام يرجع للتغيرات المناخية  وتراجع درجات الحرارة ليلا بالمحافظة. 

وكان اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، كلف الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة، بسرعة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتكثيف أعمال سيارات التيفا للقيام برش المبيدات صباحاً ومساءً بمختلف المراكز والمدن لمقاومة ظاهرة انتشار الحشرات الطائرة وخاصة الذباب والبعوض خلال فترة التكاثر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طوارئ بأسوان لمكافحة "الخنافس الطائرة".. محافظ أسوان يعطى تعليماته لمقاومة ظاهرة انتشار ها.. مدينة إدفو تبدأ الحملات بسيارات الرش.. الزراعة: تسمى "صرصور الغيط" وتعد من المهاجرة.. والصحة: ليس لها أضرار على الجسم

الخنفساء الطائرة

اسوان

اخبار اسوان

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة