"زراعة أسوان": الخنفساء الطائرة ستختفى خلال الأيام المقبلة

أكد حسني ابو قوتة، مدير إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة بأسوان، أن حشرة الخنفساء الطائرة التي انتشرت مؤخرا فى عدة مناطق بمحافظة أسوان على وشك الاختفاء، مؤكدا أن تلك الحشرة تنشط في أوقات البرودة ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة سيكون وجودها نادرا للغاية.
وأوضح مدير مكافحة الآفات بمديرية الزراعة، لـ"اليوم السابع"، أن الخنفساء الطائرة لها فوائد زراعية للمزارعين نظرا لأنها تتغذى على الجراد والعقارب والافات الزراعية التي تهدد المحاصيل، لذا فأن انتشارها بهذه الكثافة هذا العام يرجع للتغيرات المناخية وتراجع درجات الحرارة ليلا بالمحافظة.
وكان اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، كلف الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة، بسرعة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتكثيف أعمال سيارات التيفا للقيام برش المبيدات صباحاً ومساءً بمختلف المراكز والمدن لمقاومة ظاهرة انتشار الحشرات الطائرة وخاصة الذباب والبعوض خلال فترة التكاثر.
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