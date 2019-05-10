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الجمعة، 10 مايو 2019 04:19 ص
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رئيس الأرجنتين يدين الهجوم على عضو الكونجرس

الجمعة، 10 مايو 2019 04:00 ص
رئيس الأرجنتين يدين الهجوم على عضو الكونجرس موريشيو ماكرى رئيس الأرجنتين
بيونس آيرس /أ ش أ/
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أدان رئيس الأرجنتين موريشيو ماكرى، الهجوم المسلح الذى استهدف فى وقت سابق الخميس، عضو الكونجرس هيكتور أوليفريس ومستشاره الخاص.

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية، أن الرئيس ماكرى أكد فى بيان أصدره بهذا الصدد أن السلطات الأمنية لن تدخر وسعا من أجل الوصول إلى الجناة.

على صعيد آخر، أدان مجلس النواب الأعتداء على أوليفريس واصفا ما تعرض له بأنه "أعتداء وحشى"، وكان الهجوم المسلح قد أسفر عن وفاة مستشار عضو الكونجرس فى الحال ، فيما أصيب عضو الكونجرس بجراح خضع على أثرها لعملية جراحية، ولم تتوافر - حتى الآن - أية تقارير عن دوافع هذا الاعتداء .

 


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