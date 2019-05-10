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خطة ترشيد المياه فى الصيف.. أبرزها مراقبة زراعة الأرز بالأقمار الصناعية

الجمعة، 10 مايو 2019 01:00 ص
خطة ترشيد المياه فى الصيف.. أبرزها مراقبة زراعة الأرز بالأقمار الصناعية زراعات الأرز - أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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تسعى أجهزة الدولة المعنية بترشيد استهلاك المياه، فى الوقت الراهن إلى رفع حالة الطوارئ القصوى بين أجهزتها خلال موسم الزراعات الصيفية، لضمان وصول المياه إلى كافة القطاعات المستخدمة لها، وعدم حدوث مشاكل بسبب زيادة الطلب على المياه، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

 

وفى التقرير التالى نستعرض تفاصيل خطة الطوارئ لموسم الصيف، الخاصة بترشيد استهلاك المياه.

 

1- تكليف رؤساء الهيئات والمصالح فى الرى برفع حالة الطوارئ القصوى فى كافة محافظات الجمهورية.

 

2- زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان زيادة تدريجية لمواكبة الاحتياجات المائية حتى يصل ذروته منتصف الشهر الحالى.

 

3- تخزين المياه فى البرك وخلف القناطر الكبرى، لضمان وصولها إلى المزارعين فى الوقت المناسب، وبالكمية المناسبة، خلال موسم الزراعات الصيفية ووفقاً للسعه التصميمية" التى تتحملها الجسور.

 

4- توفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة التى تشهدها البلاد.

 

5- التنسيق لصيانة المجارى المائية لتجهيز وتطهير الترع لاستيعاب التصرفات القصوى .

 

6- الاطمئان على حالة الرى، والتأكد من عدم حدوث مشاكل تعيق وصول المياه للمنتفعين فى نهايات الترع

 

7- مرور المهندسين لمتابعة الجسور والإفادة بالموقف أولاً بأول لإمكان اتخاذ اللازم.

 

8- تنظيم حملات يومية لإزالة المشاتل المخالفة وغير المحددة فى المناطق المعلن لزراعتها فى مهدها.

 

 9- تنظيم حملات توعية مستمرة للمزارعين للتعريف بخطورة زراعة الأرز بطريقة البدار بدلاً من الشتل فى ظل الموقف المائى لمصر فى الوقت الحالى.

 

10- تشكيل فرق المراقبة والمتابعة الزراعية بالمرور على جميع المناطق الزراعية خلال موسم الزراعات الصيفية وتقديم الدعم الفنى للمزارعين.

 

11- التأكد من وصول الترع الرئيسية والرياحات وبعض الفروع إلى أقصى درجات مناسيب المياه التى تتحملها الجسور.

 

12- مراقبة زراعات الأرز بالاقمار الصناعية لضمان الالتزام بالمساحات المقررة. 

 

13- حظر زراعة الأرز فى محافظات " أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس".

 

14- التأكد من التزام المزارعين فى المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز بالمساحات المقررة.


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