حملات لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع مدينة أبوتيج بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على مواصلة شن حملات المرافق وإزالة كافة التعديات والإشغالات على الطرق والشوارع والميادين العامة بكافة مراكز وقرى المحافظة خاصة التى تؤثر على حركة المرور والعمل على منع الاختناقات المرورية بكافة أشكالها والقضاء على العشوائية بالشوارع، مشيراً إلى التنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وشرطة المرافق لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وقال محمد فهمى بركات رئيس مركز ومدينة أبوتيج إنه بناء على تعليمات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط تم تكثيف حملات إزالة التعديات والاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بمركز أبوتيج حيث تم تنفيذ حملة بالشارع الجديد وعدد من الشوارع المتفرعه منه داخل مدينة أبوتيج موضحاً أن هذه الحملات جاءت بمشاركة نوابه ومساعديه ومسئولى إدارة الاشغالات والتفتيش والمتابعة بالتنسيق مع مركز شرطة ابوتيج وبإستخدام معدات الوحدة المحلية لافتاً إلى تحرير محاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق لما تتسبب فيه من مشاكل مرورية أمام المواطنين والسيارات.

كما وجه اللواء جمال نورالدين، فى بيان له مسئولى الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والندوات وإقامة المباريات للشباب والدورات الرمضانية خلال هذا الشهر الفضيل واستغلال الفترة المسائية فى تنظيم بعض الأنشطة الرياضية التى تعود على الشباب بالفائدة، مشيرًا إلى أن المحافظة دائمة الحرص على توفير المناخ المناسب للانشطة الرياضية والثقافية والفنية المختلفة ورعاية النشء الصغير واكتشاف المهارات الإبداعية لديهم وتنميتها والاستفادة بها فى المجالات التنموية تماشيًا مع سياسية الدولة وتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإهتمام بالشباب وبناء أجسامهم وعقولهم واستغلال طاقاتهم بشكل إيجابى يعود بالخير على المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة التى نأملها جميعًا.

من جانبه أوضح محمد محمود حسين وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط أن جميع إدارات الشباب بالمراكز والأحياء تقوم بتنظيم العديد من الأنشطة الرياضية لجذب الشباب إلى المراكز وممارسة الرياضة حتى لا يكونوا عرضة لأفكار هدامة ويائسة تضر المجتمع لافتًا أن إدارة شباب أبنوب بدأت تنفيذ فعاليات الدورة الرمضانية فى خماسى كرة القدم على ملاعب مركز شباب أبنوب بمشاركة 14 فريق من مراكز الشباب والأندية على مستوى الإدارة.

وقال محافظ أسيوط إن فعاليات الليالى الرمضانية والسهرات الدينية واللقاءات الفكرية تتواصل يوميًا بالمجان طوال شهر رمضان الكريم بالممشى السياحى "ممشى أهل مصر" على ترعة الابراهيمية بحى شرق مدينة أسيوط وسط حضور كبير من المواطنين بدءًا من الساعة الثامنة مساءاً بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة وجامعة أسيوط ومديريات الثقافة والأوقاف والمنطقة الأزهرية والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى وجميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وخطة الدولة للارتقاء بالمستوى الفكرى والثقافى للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن هذه الليالى الرمضانية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفكرى والثقافى للمواطنين ومواجهة التطرف الفكرى والدينى من خلال عقد لقاءات فكرية وندوات ومحاضرات دينية مع كبار العلماء والمفكرين من الأزهر الشريف والأوقاف لنشر مبادئ الدين الصحيح فضلًا عن إقامة حفلات للإنشاد والابتهالات الدينية لإحياء تلك الليالى الرمضانية.

وكان قد تم أمس عقد لقاء فكرى بالممشى السياحى وسط مشاركة عدد كبير من المواطنين وبحضور الشيخ محمد الأمين وكيل مديرية الأوقاف والشيخ أحمد محمد كمال وأئمة الأوقاف والأزهر واختتم اللقاء الفكرى بالابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ عبد المهيمن محمد إمام مسجد السلطان الفرغل بأبوتيج.

كما يتم يوميًا بالممشى السياحى تنفيذ فعاليات ثقافية وفنية ومعارض للحرف التراثية والمشغولات اليدوية ومنتجات الجمعيات الأهلية والمدارس الفنية وكلية الزراعة لتسويق هذه المنتجات وتنمية الحرف التراثية مثل صناعة التلى والسجاد والكليم الأسيوطى التى تتميز بها محافظة أسيوط بالإضافة الى تنظيم معارض ثقافية وفنية بالتنسيق مع الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة لإثراء الحركة الثقافية والفنية وتنمية مواهب الشباب والأطفال فى الموسيقى والغناء والرسم.

على جانب آخر، قال محافظ أسيوط إن مديرية الثقافة بأسيوط تفتح اليوم الجمعة الساعة التاسعة مساءًا أولى فعاليات ليالى رمضان الثقافية التى تقام ببيوت وقصور الثقافة والمكتبات المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التى تشمل أمسيات أدبية ومسابقات ثقافية وورش ومعارض للفنون التشكيلية ومشغولات يدوية وتلوين وعروض فنية وموسيقية وغيرها داعياً كافة المواطنين بالإستمتاع بهذه الفاعليات طوال شهر رمضان الكريم.

وأوضح ضياء مكاوى مدير عام الثقافة بأسيوط أن ليالى رمضان الثقافية تشتمل على العديد من الأنشطة المتنوعة منها أمسية أدبية بقصر ثقافة جرف سرحان بديروط بعنوان "فى وجدان الأدباء" بحضور لفيف من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط كما سيقام عرض فنى لفرقة القوصية للإنشاد الدينى وورش فنية للاطفال بورق الفوم تستمر لمدة ثلاثة أيام على أن يكون اليوم الأخير هو معرض نتاج الورشة كما ينظم مركز ثقافة الطفل بمنفلوط بمركز شباب حى السلام ورشة فنون تشكيلية للأطفال تستمر لمدة ثلاثة أيام ومحاضرة تثقيفية بعنوان حب الأوطان من الإيمان كما ستقام مسابقة ثقافية للأطفال ببيت ثقافة دير الجنادلة فضلا عن محاضرة تثقفية ينظمها قصر ثقافة الغنايم بمركز شباب الغنايم بعنوان "دور الشباب فى نهضة الأمم" كما ينظم بيت ثقافة محمود حسن اسماعيل بالنخيلة محاضرة تثقيفة بعنوان "العمل والإنتاج من منظور الإسلام" بمقر مركز شباب النخيلة.