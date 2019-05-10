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حبس 3 فى واقعة مقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة بسبب الأطفال بالشرقية

الجمعة، 10 مايو 2019 02:25 م
حبس 3 فى واقعة مقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة بسبب الأطفال بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة منيا القمح برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 3 فى واقعة مشاجرة بكفر عبد الله شنفاص أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر بجرح قطعى بالرقبة، بسبب لهو الأطفال، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد وقوع مشاجرة بناحية قرية كفر عبد الله دائرة المركز، وتبين من التحريات الأولية، وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب لهو الأطفال، أسفرت عن مقتل " رجب م ح"، 62 سنة أثر إصابته بضربة بالرأس بشومة، وقام أقاربه بالتعدى على أحد الجناة ويدعى "حمادة إ ع" 30 سنة حيث أصيب بجرح قطعي بالرقبة، وجرى نقله للمستشفى العام في حالة حرجة.

فيما انتقلت قوات الشرطة بمركز منيا القمح وقيادات المديرية، بإشراف اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب، والعقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، والرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح ومعاونيه، للقرية وتمت السيطرة علي المشاجرة وضبط أطرافها.

 

 


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