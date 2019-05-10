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جامعة كفر الشيخ تفوز بجائزة أفضل مؤسسة تعليمية فى مسابقة "أكسفورد"

الجمعة، 10 مايو 2019 07:27 م
جامعة كفر الشيخ تفوز بجائزة أفضل مؤسسة تعليمية فى مسابقة "أكسفورد" جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلنت جامعة كفر الشيخ فى بيان لها، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة، أن هيئة تنظيم منتدى الإنجازات للمؤسسات التعليمية الناجحة التابعة للاتحاد الأكاديمى "أكسفورد بالمملكة المتحدة"، أعلنت عن فوز جامعة كفر الشيخ بجائزة "أفضل مؤسسه تعليمية"، وهى جائزة دولية فى العلوم والتعليم تحت مسمى "Best Educational Institution" ،كما أعلنت الهيئة، منح الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة لقب "أفضل إدارى لهذا العام .“Manager of the Year”


وأضاف البيان، أن الهيئة، اعتبرت أن هذا التقدير يُعد اعترافًا بالجهود المتميزة للجامعة على المستوى المهنى ومستوى الخدمات والتوجهات التعليمية بالجامعة، بالإضافة إلى المستوى المتميز لخريجى الجامعة، وأن هذه المحاور الرئيسية مع سمعة أكاديمية عالمية للجامعة، بالإضافة إلى النمو الديناميكى واستدامة إنجازات أعضاء هيئة التدريس قد ساهم فى تحقيق هذا الفوز،و أن هذا الفوز يؤكد السمعة المتميزة للجامعة ومتانة الشهادات التى تمنحها، بالإضافة إلى المكانة التى تحتلها الجامعة دوليا.
 

وقال الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، إنه من المقرر تكريم الجامعة ورئيسها خلال فعاليات منتدى الإنجازات للمؤسسات التعليمية الناجحة المقرر انعقاده بمدينة ميلان فى إيطاليا فى يوليو المقبل، بحضور العديد من قادة ورواد فى العلوم والتعليم والرعاية الصحية والاقتصاد ورجال الأعمال.
 

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس بشكلٍ أساسى جودة التعليم والبحث العلمى بالجامعة ويؤكد أن خطط تطوير وتدويل الجامعة بدأت تؤتى ثمارها، وأن هذا الاعتراف الدولى يأتى امتدادا للفوز بلقب أفضل جامعة مصرية وتميزها فى تصنيفات التايمز البريطانى وشنغهاى الصينى وتصنيف الجامعات الخضراء صديقة البيئة الإندونيسى، واعترافا بأن بوصلة الجامعة تتجه إلى الطريق الصحيح وتدعم سمعة الجامعة وتعزز تنافسية خريجيها.
 

وأعرب القمرى عن سعادته بهذه الإنجازات، مطالبًا أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم فى الجامعة بالعمل على استثمار هذه الإنجازات والاستفادة منها فى الارتقاء بنوعية الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات المطلوبة فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر.


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