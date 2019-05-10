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جامعة بنها تطلق مبادرة للمسح الطبى الشامل لطلاب المدن الجامعية

الجمعة، 10 مايو 2019 12:01 م
جامعة بنها تطلق مبادرة للمسح الطبى الشامل لطلاب المدن الجامعية جامعة بنها - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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عقد مجلس إدارة المدن الجامعية بجامعة بنها ، اجتماعا برئاسة الدكتورحسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية ومشرفين المدن والأمناء المساعدين ومديرى رعاية الشباب والإدارة الطبية.

وقال الدكتور المغربى، أن المجلس شهد لأول مرة فى الجامعة مشاركة وحضور ممثلى طلاب المدن بشبرا ومشتهر وطوخ وبنها الذين عرضوا أرائهم حول بعض الأمور المتعلقة بزملائهم طلاب المدن.
 
وأشار المغربى، إلى أن المجلس استعرض عددا من الموضوعات الخاصة بالاقامة والتغذية لطلاب المدن خلال شهر رمضان وتم التاكيد على توافر الوجبات بكميات كافية مع الالتزام بجودتها ، وكذلك التاكيد على المشرفين بمشاركة الطلاب الافطار ومتابعة أحوالهم يوميا وتذليل أى صعوبات تواجههم.
 
وأضاف المغربى، أن المجلس شدد على تفعيل دور الإدارة الطبية فى المدن الجامعية وإجراء الفحوصات لطلاب المدن البالغ عددهم 1800 طالب وطالبة فى شبرا وبنها ومشتهر وطوخ، وذلك من خلال اطلاق مبادرة لإجراء المسح الطبى الشامل والكشف عن أمراض القلب والضغط والسكر.
 
وأكد أن الاجتماع استعرض أيضا البروتوكولات المقدمة من مركز السموم بمستشفى بنها الجامعى ووزارة الصحة لإجراء عددا من التحاليل الطبية الأخرى بدءا من العام الدراسي القادم لطلاب المدن ليس فقط المخدرات ولكن التى تؤكد سلامة الكلى والقلب وغيرها من الأمور المتعلقة بصحة الطلاب.
 
 
 

 

 


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