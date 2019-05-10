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تونس والأوروجواى تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة، 10 مايو 2019 08:04 ص
تونس والأوروجواى تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية خميس الجهيناوى وزير الخارجية التونسى
تونس /أ ش أ/
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بحث وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى مع نظيره الأوروجوانى رودولفو نين نوفوا، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها الجهيناوى للأوروجواي.

وذكرت الخارجية التونسية - فى بيان، الخميس- أن وزير الخارجية التونسى أشاد - خلال اللقاء - بمستوى العلاقات المتميز بين الجانبين، مؤكدا أهمية الإسراع بوضع الإطار القانونى المنظم للعلاقات بين البلدين بما يمكن من تطوير الشراكة لا سيما فى مجالات الزراعة، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا الاتصال، والتربية فى ضوء الفرص المتاحة والإمكانيات المتوفرة من الجانبين.

وحث الجهيناوي، الشركات ورجال الأعمال فى الأوروجواى إلى المشاركة فى المؤتمرات الاقتصادية المقامة فى تونس لدعم التواصل مع نظرائهم التونسيين وإقامة مشروعات مشتركة وتطوير المبادلات التجارية، داعيا الأوروجواى إلى دعم تونس فى المفاوضات الجارية لإبرام اتفاق التبادل الحرّ مع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية.

من جانبه، عبر وزير خارجية الأوروجواى عن استعداد بلاده للنهوض بعلاقات التعاون الثنائى فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين وتبادل الخبرات مع تونس، خاصّة فى المجالات التى تملك فيها الأوروجواى تجربة رائدة مثل البرامج التربوية، وتطوير البرمجيات، وتحسين جودة الخدمات السياحية.

وفى السياق، بحث وزير الخارجية التونسى مع رئيسة مجلس النواب بالأوروغواى سيسيليا بوتينو أهم الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التى قامت بها الحكومة التونسية لمواجهة التحديات التنموية والاجتماعية الراهنة، مشيرا إلى حرص بلاده على تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين وتعزيز دور المرأة فى المجتمع.

من جانبها، أشادت رئيسة مجلس النواب بالأوروجواى بالخطوات التى حققتها تونس فى طريق الانتقال الديمقراطى مؤكّدة تطلّعها، باعتبارها مناضلة بارزة فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة فى بلدها، إلى زيارة تونس للإطلاع عن كثب على نشاط نظيراتها بالبرلمان التونسي.

 


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