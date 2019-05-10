توريد 29821 طنا من الأقماح لصوامع وشون الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

بلغت كمية الأقماح الموردة لشون وصوامع الشرقية 272054 طنا و647 كيلو قمح، فتم توريد اليوم الجمعة، 29821 طنا و661 كيلو بنطاق دائرة المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة موضحاً أن إجمالى عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام هى 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وقطاع خاص تكفى لاحتياجات المحافظة من القمح، لافتاً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 389 ألفا و690 فدانا .

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم تحديد 12 نقطة تجميع بالاضافة إلى 4 نقاط تجميع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى فضلا عن 51 صومعة وشونة وبنكر بنطاق المحافظة مشيرا إلى تم رفع كفاءة بنكر العاشر من رمضان وزيادة قدرتة الاستعابية بالاضافة إلى اتباع الوسائل الصحيحة فى التخزين للحفاظ على المحصول من الهدر والتلف.