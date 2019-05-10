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تموين الإسكندرية تحرر 50 محضر مخالفة للمخابز فى 4 إدارات

الجمعة، 10 مايو 2019 10:34 م
تموين الإسكندرية تحرر 50 محضر مخالفة للمخابز فى 4 إدارات جانب من الحملة
الإسكندرية - جاكلين منير
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أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية عن تحرير 50 محضر مخالفة للمخابز المختلفة فى نطاق 4 إدارات تموينية، وهى: إدارات شرق وغرب والعجمى والجمرك، وذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة، وضبط الأسواق، بالاشتراك مع وحدة مباحث التموين. 

 

وتنوعت المحاضر ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات على المخابز. وتم تحرير مخالفة بسبب عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.


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