تموين الأقصر تعلن تفاصيل مجهوداتها خلال شهر أبريل الماضى.. تعرف عليها

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن وكيل وزارة التموين بالأقصر الدكتور تامر صلاح، أنه في إطار جهود مديرية تموين الأقصر، تنفيذا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فقد تم تنفيذ العديد من الجهود خلال شهر أبريل الماضي.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، أن مجهودات أبريل شملت ما يلي:

أولا : في مجال دعم الخبز والدقيق المدعم.

تم صرف 72 مليون رغيف بمعدل 2.4 مليون رغيف / يوم بخلاف كمية قدرها 4200 طن دقيق بلدي بما يعادل 140 طن / يوم على المواطنين وذلك من خلال 302 مخبز و 655 مستودع دقيق.

ثانيا : في مجال المواد البترولية.

تم توزيع عدد 283000 إسطوانة بوتاجاز منزلي بالإضافة لعدد 9460 إسطوانة بوتاجاز تجارية من خلال 61 مستودع بوتاجاز دون أي اختناقات، كما تم صرف كمية قدرها 14473 طن سولار و3071 طن بنزين 80 و 1018 طن بنزين 92 وذلك من خلال 56 محطة تموين سيارات على مستوى المحافظة.

ثالثا : في مجال شئون التموين.

تم تشغيل عدد 24 مشروع جمعيتي جديد ضمن المرحلة الثانية ليصل عدد منافذ جمعيتي إلى 156 منفذ بخلاف 556 بدال تمويني قاموا بصرف دعم سلعي بقيمة 41.3 مليون جنيه على أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من مظلة الدعم البالغ عددهم 960000 مستفيد وذلك بواقع 2200 طن سكر و731 طن أرز و933 طن زيت بخلاف السلع الأخرى بمنظومة السلع التموينية كما تم تسليم ما يقرب من 1000 بطاقة تموينية جديدة بدل تالف وفاقد واستخراج جديد خلال الشهر.

رابعا: المخالفات التموينية.

تم تحرير عدد 374 محضر ومخالفة تموينية للمخابز والاسواق والتجار التموينيين ومحطات الخدمة ومستودعات البوتاجاز، وتم تحصيل مبلغ 357 الف جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية غرامات مخابز وتجار تموينيين.

وفي خلال شهر أبريل وبمناسبة شهر رمضان المعظم تم إفتتاح عدد 9 معارض أهلا رمضان بمدن المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع المواطنين حيث لاقت تلك المعارض إقبالا كثيفا من جمهور المواطنين.

على صعيد متصل أيضا، استمر توريد القمح المحلي وبلغت الكمية الموردة حتى صباح 9 / 5 / 2019 بكمية قدرها 4506.525 طن قمح لبنكر إسنا وصومعة ارمنت دون أي معوقات وجارى الاستلام من الشركات والمواطنين.