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الجمعة، 10 مايو 2019 10:06 م
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تموين الأقصر تضبط 120 كيلو جبن منتهى الصلاحية

الجمعة، 10 مايو 2019 09:27 م
تموين الأقصر تضبط 120 كيلو جبن منتهى الصلاحية مضبوطات - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى
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صرح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات التمونية ، خلال شهر رمضان المبارك، وتم ضبط 120 كيلو جرام أجبان منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل 5039 جنح قسم الأقصر، كما تم تحرير 8 محاضر محلات عامة غير ملتزمة بالإعلان عن الأسعار، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتشديد الرقابة على الأسواق.
 
وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه في إطار متابعة المخابز للتأكد من جودة الإنتاج للرغيف البلدي ، تم تنظيم حملات تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط مخبز ينتج خبز ناقص الوزن، وضبط مخبز متوقف عن الإنتاج، وضبط عدد 2 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، وضبط مخبز تصرف في عدد 4 أجولة 50 كيلو بمقدار 200 كيلو، وضبط مخبز مغلق في المواعيد الرسمية، وضبط جوال مخابز علي "توروسيكل" وتحرر محضر جنح بالواقعة.
 
وأضاف صلاح، أنه ، تم المرور علي شونة أرمنت لمتابعة انتظام عملية توريد الأقماح، وتبين ورود كمية وقدرها من الأقماح 25 طن و260 كيلو ليصبح إجمالي ما تم توريده 399 طن و484 كيلو جرام.
 
 
 
 
 
 

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