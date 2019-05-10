تفريغ 3500 طن رخام و3100 طن حديد بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" ، أن ميناء غرب بورسعيد قد استقبل السفينة ZAMZAM التى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 متر والغاطس 5 متر،وذلك لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء.