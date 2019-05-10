تفريغ 3500 طن رخام و3100 طن حديد بميناء غرب بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" ، أن ميناء غرب بورسعيد قد استقبل السفينة ZAMZAM التى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 متر والغاطس 5 متر،وذلك لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء.
كما استقبل الميناء السفينة NURI SONAY التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 135متر والغاطس 6.8 متر وذلك لتفريغ 3100طن حديد بالميناء.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفينتين من والي الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.
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