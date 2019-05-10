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تفاصيل حصاد القمح وتوريده لشون وصوامع محافظة الأقصر في 13 معلومة

الجمعة، 10 مايو 2019 01:00 ص
تفاصيل حصاد القمح وتوريده لشون وصوامع محافظة الأقصر في 13 معلومة موسم القمح بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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تتواصل بمحافظة الأقصر توريدات المزارعين لمحصول القمح خلال شهر مايو الجارى، ويستمر حتى نهايته، حيث تبلغ كمية القمح المزروعة بمحافظة الأقصر هذا العام حوالى 40 ألف فدان، ويشرف على استقبال كميات القمح لبنكر إسنا وصومعة أرمنت الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل موسم حصاد القمح وكمية القمح الموردة حتى الآن:

 

1.بلغت الكمية التى تم استلامها وتوريدها إلى بنكر إسنا وصومعة أرمنت حوالى 3339 طنا

2.يجرى استقبال الكميات المزروعة من القمح خلال شهر رمضان المبارك بإسنا وأرمنت

3.أسعار توريد القمح المحلى 685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23، و655 جنيها للإردب درجة نظافة 22.5

4.السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 34100 طن

5.شون وصوامع الأقصر تشمل سعة بنكر وشونة إسنا 28 ألف طن، وصومعة وشونة أرمنت 6100 طن

6.محافظ الأقصر شكل لجنة القمح السنوية لمتابعة أماكن التخزين والتجميع والضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية

7.المحافظ كلف كل الجهات المسئولة بمتابعة أعمال توريد الأقماح المحلية بالمخازن والصوامع بكل مدينة

8.المحافظ طالب المسئولين بالالتزام بالضوابط والقوانين التى تحدد نقل الأقماح المحلية إلى صوامع الجهات المسوقة والتصدى لأى محاولات غش قد تتم من قبل التجار سواء فى الأسعار أو الأوزان

9.تم تحديد المواقع الكبرى لتجميع وتوزيع القمح وذلك لتأمين عملية توريد القمح واتخاذ كل الاستعدادات مع المحافظات المجاورة فى حالة زيادة الكميات الواردة عن السعة التخزينية "للشون والبناكر"

10.تم التأكيد على كل الشون والصوامع بإسنا وأرمنت بضرورة إتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية والنظافة العامة وتوافر وسائل الحماية المدنية وتجهيز أرضية الشون المخصصة لتخزين القمح ونشر طفايات الحريق.

11.تم عمل خطة طوارئ أو حريق لضمان حماية الشونة ومتابعة كل الشون بصورة يومية خلال التوريد للقمح

12.شهدت محافظة الأقصر هذا الموسم زراعة مساحة 40441 فدان قمح

13.تم تنفيذ أكثر من 85 حقلا استرشاديا لمحصول القمح على مستوى إدارات المحافظة

 

 


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