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تفاصيل اشتباكات بين عائلتين بالدقهلية تسببت فى وفاة شخص وإصابة 5

الجمعة، 10 مايو 2019 03:16 م
تفاصيل اشتباكات بين عائلتين بالدقهلية تسببت فى وفاة شخص وإصابة 5 اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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عاشت قرية ميت أبو الحسين التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ليلة عصيبة بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين بإصابات بالغة واحتراق ثلاثة منازل.

وتلقي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية ميت أبو الحسين.

وعلي الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الأحداث بدأت بعد معاتبة "عبدة.م.ح" أحد رجال القرية بحارة الخطابين، لشاب يدعي "عماد م ف"، يستقل سيارة ربع نقل ويسير بسرعة كبيرة داخل القرية، فقام الأول بتعنيفه وضربه على وجهه، وما كان من الشاب إلا أن توجه إلي والده تاجر الأخشاب والذي يعمل بصناعة الفحم ويدعي "م ف"  واشتكي له من ما حدث، فقام الأب بحمل المنشار الخشبي ومعه ثلاثة من عائلته وتوجهوا إلى عائلة الأول وتعدوا بالضرب على  ثلاثة فأصيبوا بإصابات مختلفة، من بينهم شخص فى حالة خطرة أصيب ببتر فى الساعد، وآخر بجرح قطعي بالبطن، وقام أحد الأشخاص بإلقاء حجارة على والد الشاب فأصيب بإغماء، وتم نقله إلى أحد الأطباء الذي أخبرهم بأنه توفي.

وعادت أسرة المجني عليه مرة أخري إلى منازل أسرة المتهمين وقاموا بإشعال النار في ثلاثة منازل أشقاء الأول، والاعتداء على أفراد الأسرة مما تسبب فى ارتفاع عدد المصابين إلى 5، وتم نقلهم إلى مستشفي أجا المركزى.

وانتقل ضباط مباحث المركز وقوات الأمن إلى القرية وتم الفصل بين العائلتين لمنع الاشتباكات.


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