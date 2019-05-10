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تعليم الإسماعيلية: 21 ألفا و350 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

الجمعة، 10 مايو 2019 01:53 م
تعليم الإسماعيلية: 21 ألفا و350 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدا الدكتور خالد خلف قبيصى مدير تعليم بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح - جمال حراجى
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أكد الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية أتمت استعداداها لاستقبال الطلاب بلجان الامتحان التى تم تجهيزها من حيث توفير جميع الإمكانيات داخل اللجان، وأن جميع الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط وبعيدة تماما عن الغموض والبعد عن النواحى الخلافية السياسية أو الحزبية والدينية، حيث يتوجه غدا السبت 21 ألفا و350 طالبا وطالبة، لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية، وذلك فى 135 لجنة امتحانية موزعة على 8 إدارات تعليمية تتبع المديرية.

وأشار "قبيصى" فى تصريحات صحفية، إلى أنه وجه بضرورة الدقة فى تقدير الدرجات والمراجعة أكثر من مرة عن طريق لجان التصحيح والتشديد على لجان النظام والمراقبة بالمراجعة الدقيقة قبل عملية رصد الدرجات وقبل استخراج النتيجة وإعلانها حرصا على مصلحة الطلاب.

كما وجه مدير تعليم الإسماعيلية بضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية لمتابعة حالة الطلاب الصحية، مضيفا أنه تم تشكيل لجان بكل إدارة للمرور على لجان الامتحان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

وكان مدير التعليم عقد اجتماعا مع أعضاء إدارة المتابعة بالمديرية، فى حضور عادل عثمان وكيل المديرية، وإسماعيل محسن مديرعام التعليم العام وأحمد الشريف مدير إدارة المتابعة بالديوان، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الاستعداد لمتابعة الامتحانات بالإدارات الثمانية، والتعامل مع أى موقف داخل لجان الامتحان على مستوى الإدارات الثمانية، وذلك بالتنسيق مع مدراء عموم الإدارات التعليمية ثم تبع ذلك اجتماع آخر مع رؤساء اللجان شدد خلاله على أهمية مرور الامتحانات فى أجواء عادلة ودون السماح بحدوث ما يخل بالعملية التعليمية، مؤكد أهمية توفير مناخ ملائم للطلاب لأداء الإمتحان.

 

 


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