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ترودو ، ترامب ، الصين ، اتفاقية التجارة الحرة

ترودو وترامب يناقشان العلاقات مع الصين واتفاقية التجارة الحرة الجديدة

الجمعة، 10 مايو 2019 02:00 ص
ترودو وترامب يناقشان العلاقات مع الصين واتفاقية التجارة الحرة الجديدة جستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
أوتاوا /أ ش أ/
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ناقش رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، فى اتصال هاتفى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الخميس، العلاقات مع الصين، خاصة اعتقال كنديين هناك والجهود الكندية المبذولة لاطلاق سراحهما.

وأثار رئيس الوزراء الكندى مسألة تعريفة الصلب والألمنيوم الأمريكية، مجددا تأكيده على أهمية إزالتها، كما تبادل ترودو وترامب وجهات النظر حول التقدم المحرز نحو التصديق على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة، وأكد على قوة الشراكة الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة ذات المنفعة المتبادلة، وأعرب المسؤولان عن تطلعهما للبقاء على تواصل بشأن هذه القضايا وغيرها من القضايا الهامة.

 


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