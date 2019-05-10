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تدريب موظفى المكاتب الفنية بالوزارات لتنمية المهارات الإدارية

الجمعة، 10 مايو 2019 10:36 ص
تدريب موظفى المكاتب الفنية بالوزارات لتنمية المهارات الإدارية معهد الإدارة يوقع بروتوكول مع الجامعة الأمريكية
كتبت هبة حسام
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وقع المعهد القومى للإدارة ممثلًا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد برتوكول تعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك للبدء فى تنفيذ برنامج تدريبيى لتنمية المهارات الإدارية لموظفى المكاتب الفنية بالوزارات.
 
وقالت الدكتورة شريفة شريف إن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين المعهد القومى للإدارة والجامعة الأمريكية لتقديم مجموعة من التدريبات فى إطار خطة بناء وتنمية مهارات وقدرات موظفى الجهاز الإدارى للدولة.
 
شريفة الشريف ومسئول بالجامعة الأمريكية
شريفة الشريف ومسئول بالجامعة الأمريكية
 
وأضافت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أنه بموجب البروتوكول ستقوم جميع الوزارات المصرية بترشيح عدد من موظفى المكاتب الفنية بها ليصبح العدد الكلى للمتدربين 80 متدربا، يتم تدريبهم وثقل المهارات الإدارية لديهم بما يمكنهم من العمل بكفاءة أكبر داخل المكاتب الفنية للوزارات.
 
وأكدت الدكتورة شريفة شريف أن مثل تلك التدريبات تأتى فى إطار العمل على تأهيل وتدريب الموظفين تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 فى الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويعلى من رضا المواطن، ويخضع للمساءلة ويسهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.
 
معهد الإدارة يوقع بروتوكول مع الجامعة الأمريكية
معهد الإدارة يوقع بروتوكول مع الجامعة الأمريكية
 
وفى السياق ذاته أشارت شريفة شريف، إلى أنه فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وإعداد الكوادر الشابة وتنفيذًا لخطة الإصلاح الإدارى بالأخص محور بناء القدرات؛ تم صياغة خطة تدريبية يتم تنفيذها على مستوى الجهاز الإدارى بمستوياته الوظيفية المختلفة وحتى عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تراعى تلك الخطة العمل على تنمية سمات ومهارات العاملين، وتدريبهم على برامج تخصصية تشمل القواعد والإرشادات اللازمة لأداء الوظيفة بشكلٍ أمثل، بالإضافة إلى برامج فنية تشمل المعارف الخاصة بالطبيعة الفنية للوظيفة.
 
تدريب موظفى المكاتب الفنية بالوزارات استعداداً للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة
تدريب موظفى المكاتب الفنية بالوزارات استعداداً للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة
 
وأوضحت شريفة أن البرنامج التدريبى لتنمية المهارات الإدارية لموظفى المكاتب الفنية بالوزارات يستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا حتى الانتهاء من تدريب كل المجموعات، حيث يتم البدء فى منتصف يونيو المقبل، على أن يتم تقسيم المتدربين على عدد من المجموعات التدريبية بواقع من 25 إلى 30 متدربا بكل مجموعة تدريبية.
 
بروتوكول لتدريب موظفى المكاتب الفنية بالوزارات
بروتوكول لتدريب موظفى المكاتب الفنية بالوزارات
 

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