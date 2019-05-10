تخصيص 9 مساجد للاعتكاف بحى الجمرك فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى الجمرك بالإسكندرية عن تخصيص 9 مساجد للاعتكاف خلال شهر رمضان، حيث حددت إدارة أوقاف الجمرك المساجد الخاصة بالاعتكاف فى العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم وهى؛ مسجد شلتوت بحارة اليهود، ومسجد الطلمبة بشارع الترسانة باب واحد، ومسجد عبد اللطيف بشارع النصر فى المنشية، و مسجد الفحام بكوم الناضورة فى اللبان، و مسجد نظير أغا بسوق الجمعة، و مسجد البردى بشارع عبد المنعم، و مسجد رمضان شحاتة بشارع القائد جوهر بالمنشية، و مسجد جودة بشارع رأس التين، و مسجد أودة باشا بشارع فرنسا.