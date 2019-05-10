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تحصيل 281 مليون جنيه من سرقات التيار الكهربائى من خلال الضبطية القضائية

الجمعة، 10 مايو 2019 02:00 ص
تحصيل 281 مليون جنيه من سرقات التيار الكهربائى من خلال الضبطية القضائية عداد كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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نجح 529 مهندسًا من شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية ممن لديهم حق الضبطية القضائية فى استرداد جزء كبير من حق الدولة الذى يهدر نتيجة سرقات التيار الكهربائى، حيث تمكنت من تحرير 153 ألفًا و977 محضر سرقة تيار وتحصيل 281 مليونًا و332 ألف جنيه.
 

وهناك تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بعمل حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائى خلال شهر رمضان، وتحرير محاضر سرقات ضدهم، للحفاظ على حق الدولة فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة خلال الوقت الراهن.


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

الضبطية القضائية

سرقات التيار

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