تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة ، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط السعودية 414 المتجهة إلى الرياض تأخرت ساعة ونصف لكثافة التشغيل التي تشهدها الشركة لنقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، كما تأخرت رحلة الخطوط الأردنية 502 المتجهة إلى عمان ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضاف المصدر أن رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و120 المتجهة إلى تبوك ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل.

وأوضح المصدر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.

وأشار المصدر إلى أن سلطات المطار لم تتلق أي إخطار من شركات الطيران العاملة بالمطار بالغاء إقلاع رحلاتها لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.