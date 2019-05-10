video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الجمعة، 10 مايو 2019 02:08 م
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة الدولي
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
 
 
شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة ، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.
 
وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط السعودية 414 المتجهة إلى الرياض تأخرت ساعة ونصف لكثافة التشغيل التي تشهدها الشركة لنقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، كما تأخرت رحلة الخطوط الأردنية 502 المتجهة إلى عمان ساعة ونصف لظروف التشغيل.
 
وأضاف المصدر أن رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و120 المتجهة إلى تبوك ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل.
 
وأوضح المصدر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.
 
وأشار المصدر إلى أن سلطات المطار لم تتلق أي إخطار من شركات الطيران العاملة بالمطار بالغاء إقلاع رحلاتها لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقل حركة الطيران الداخلية لصالة الدولى بمبنى 2 لمدة أسبوعين بمطار الغردقة

صور.. هطول أمطار غزيرة على مناطق فى موزامبيق وشلل فى حركة الطيران

حركة الطيران

مطار القاهرة

رحلات دولية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة