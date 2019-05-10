بنك أوف أمريكا: المستثمرون يبيعون أسهما بأكثر من 20 مليار دولار

لندن – رويترز

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، اليوم الجمعة، إن الأسهم العالمية سجلت نزوح تدفقات بقيمة 20.5 مليار دولار فى الأسبوع الفائت فى الوقت الذى تسببت فيه "صدمة الاتفاق التجارى" فى دفع المزيد من الأموال إلى السندات، فى أحدث مؤشر على الكيفية التى تسبب بها توترات التجارة العالمية اضطرابات فى أسواق المال.

وكتب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على تويتر مساء الأحد مهددا بزيادة رسوم جمركية على واردات صينية، مما قلب السوق الهادئة رأسا على عقب ومحا نحو تريليونى دولار من قيمة الأسهم العالمية هذا الأسبوع.

وقال البنك إن السيولة التى نزحت من الأسهم فى أسبوع حتى الثامن من مايو مثلت ثالث أكبر خروج للتدفقات منذ بداية العام الجارى، وجاءت فى الوقت الذى هدد فيه ترامب بفرض رسوم تجارية أخرى على واردات السلع الصينية، مما يُفاقم النزاع التجارى الممتد منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وقال بنك أوف أمريكا إن الأسهم الأمريكية شهدت خروج تدفقات بقيمة 14 مليار دولار، هى الأكبر منذ 30 يناير ، نقلا عن بيانات من إي.بي.إف.إر المتخصصة فى تتبع تدفقات رؤوس الأموال.

وواصل المستثمرون، الساعون إلى التحوط تجاه النزاع التجاري، ضخ الأموال فى السندات التى شهدت دخول تدفقات بقيمة 7.3 مليار دولار لتواصل السندات استقبال تدفقات للأسبوع الثامن عشر على التوالي.