بعد احتجاز واشنطن سفينة شحن.. زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بتأهب قتالى كامل

رويترز

ذكر الإعلام الرسمى اليوم الجمعة أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أمر الجيش بتعزيز قدراته الضاربة حيث وجه بإطلاق صواريخ جديدة فى ظل تنامى التوترات بسبب الاختبارات الصاروخية التى تظهر على ما يبدو تجهيزات نظام صاروخى متطور جديد.

وجاءت أنباء دعوة كيم إلى "تأهب قتالى كامل" فى أعقاب إعلان الولايات المتحدة أنها احتجزت سفينة شحن تابعة لكوريا الشمالية لأنها تنقل الفحم بصورة غير قانونية.

يأتى تصاعد التوتر فى ظل تعثر المحادثات بعدما انهارت ثانى قمة بين كيم والرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسبب المطالب الأمريكية بنزع السلاح النووى لبيونجيانج ومطالب كيم بتخفيف العقوبات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية "شدد (كيم) على ضرورة تعزيز قدرات وحدات الدفاع فى منطقة الجبهة وعند الجبهة الغربية لتنفيذ مهام قتالية والبقاء فى حالة تأهب قتالى كامل لمواجهة أى وضع طارئ".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن "سلام وأمن البلاد الحقيقيين يمكن ضمانهما فقط بالقوة القادرة على الدفاع عن سيادتها" وأضاف أنه "حدد المهام الضرورية لتعزيز القدرة الضاربة".

وكان اختبار إطلاق صاروخين قصيرى المدى أمس الخميس وإطلاق سلسلة من المقذوفات يوم السبت أول اختبارات صاروخية تجريها كوريا الشمالية منذ نوفمبر تشرين الثانى عام 2017 عندما أطلقت بيونجيانج صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن أمس الخميس إن الاختبارات الصاروخية هى على الأرجح رد فعل على فشل ثانى قمة لكيم مع ترامب فى هانوى فى فبراير شباط وعبر عن اعتقاده فى أن كوريا الشمالية لا تزال تأمل فى مواصلة المفاوضات.

وتتزامن أحدث اختبارات صاروخية تجريها بيونجيانج مع زيارة المبعوث الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون لسول حيث التقى مع نظيره من كوريا الجنوبية ومن المقرر أن يجرى محادثات مع الرئيس ومسؤولين فى وزارة الوحدة.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان إنه خلال اجتماعه مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج وا اليوم الجمعة قال بيجون "الباب لا يزال مفتوحا لعودة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات" مضيفا أن هذا شديد الأهمية كى تواصل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاتصالات والتعاون.

وأعلن جيش كوريا الجنوبية أن الصاروخين أطلقا أمس الخميس من منطقة كوسونج فى شمال غرب بيونجيانج وقطعا مسافة 420 كيلومترا و270 كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع نحو 50 مترا قبل أن يسقطا فى البحر.

ولم يذكر الإعلام الرسمى فى كوريا الشمالية تفاصيل بشأن الصاروخين.

وقال آن جيو-بيك رئيس لجنة الدفاع فى برلمان كوريا الجنوبية للصحفيين إن الجيشين الأمريكى والكورى الجنوبى يحللان الاختبارات الصاروخية وهو ما سيشمل تحديد إن كان الصاروخان من طراز إسكندر للصواريخ الباليستية قصيرة المدى التى تطورها روسيا.