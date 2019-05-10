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بروكسل: إغلاق أسواق بعد بلاغ عن متفجرات

الجمعة، 10 مايو 2019 10:40 م
بروكسل: إغلاق أسواق بعد بلاغ عن متفجرات شرطة بروكسل
بروكسل )أ ش أ(
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 قررت السلطات البلجيكية، اليوم الجمعة، إغلاق أسواق تجارية بالعاصمة البلجيكية بروكسل وإخلائها بسبب بلاغ عن وجود متفجرات.

وتلقت الشرطة في بروكسل بلاغا - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - عن تلقي بلاغ بوجود متفجرات، وتعاملت مع الأمر بجدية وجرى إجلاء الأسواق التجارية، وفرض طوق أمني واستخدمت الشرطة الكلاب المدربة على اكتشاف المتفجرات.

وفي وقت سابق اليوم كان هناك بلاغ كاذب عن وجود قنبلة في أحد المدارس، وجاء بعد بلاغات مماثلة قبل ثلاثة أيام تسببت في إجلاء الطلبة من ثلاث مدارس في مدن مختلفة.

 


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