برلمانى فنزويلى معارض يلجأ للسفارة الأرجنتينية فى كاراكاس خوفا من الاعتقال

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لجأ البرلمانى الفنزويلى "ريتشارد بلانكو" وهو أحد نواب زعيم المعارضة "خوان جوايدو" إلى السفارة الأرجنتينية فى العاصمة "كاراكاس" من أجل تجنب الاعتقال بتهمة الاشتراك فى محاولة الانقلاب العسكرى.

وقال بلانكو - حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الجمعة - إن حياته فى خطر بسبب قيام وكالة الاستخبارات التابعة للرئيس الفنزويلى "نيكولاس مادورو" باعتقال حلفاء جوايدو.

وكانت الاستخبارات الفنزويلية قد اعتقلت أول أمس الأربعاء نائب رئيس الجمعية الوطنية "إدجار زمبرانو" فى العاصمة "كاراكاس" لدعمه الانقلاب الفاشل الذى قاده جوايدو فى 30 ابريل الماضي، مما أدى إلى استنكار جوايدو وعدد من دول أمريكا اللاتينية للأمر .



وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت إحباط محاولة انقلاب عسكرى بعد أن دعا جوايدو العسكريين إلى الانتفاضة ضد مادورو، وذلك فى مقطع فيديو مصور من داخل قاعدة جوية بالعاصمة الفنزويلية (كاراكاس) ، وظهر فى الفيديو بصحبة الناشط السياسى البارز "ليوبولدو لوبيز" وعدد من الجنود.