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بدء تسليم أراضى الحى الخامس بمشروع "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة 9 يونيو

الجمعة، 10 مايو 2019 11:06 ص
بدء تسليم أراضى الحى الخامس بمشروع "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة 9 يونيو المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة
كتب أحمد حسن
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أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه من المقرر بدء تسليم أراضى مشروع بيت الوطن بالمدينة فى الفترة من يوم الأحد الموافق 9 يونيو المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر المقبل، لقطع الأراضى بالمرحلتين الخامسة والخامسة التكميلية، والمتبقى من المراحل السابقة، بالحى الخامس بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين فى الخارج.
 
وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة (A)  من 2 : 62، يوم الأحد 9/6/2019، والقطع من 63 : 95، يوم الاثنين 10/6/2019، والقطع بالمنطقة (B) من 5 : 35، يوم الثلاثاء 11/6/2019، والقطع من 38 : 60، يوم الأربعاء 12/6/2019، والقطع من 61 : 87، يوم الخميس 13/6/2019، والقطع بالمنطقة (C) من 2 : 27، يوم الأحد 16/6/2019، والقطع من 28 : 65، يوم الإثنين 17/6/2019، والقطع من 66 : 97، يوم الثلاثاء 18/6/2019، والقطع من 99 : 130، يوم الأربعاء 19/6/2019، والقطع بالمنطقة (D) من 1 : 23، يوم الخميس 20/6/2019، والقطع من 24 : 48، يوم الأحد 23/6/2019، والقطع من 49 : 77، يوم الإثنين 24/6/2019، والقطع من 78 : 101، يوم الثلاثاء 25/6/2019، والقطع بالمنطقة (E) من 1 : 28، يوم الأربعاء 26/6/2019، والقطع من 29 : 53، يوم الخميس 27/6/2019، والقطع من 54 : 87، يوم الإثنين 1/7/2019، والقطع بالمنطقة (F) من 1 : 23، يوم الثلاثاء 2/7/2019، والقطع من 24 : 51، يوم الأربعاء 3/7/2019، والقطع من 52 : 92، يوم الخميس 4/7/2019.
 
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم القطع بالمنطقة (G) من 1 : 28، يوم الأحد 7/7/2019، والقطع من 29 : 66، يوم الإثنين 8/7/2019، والقطع من 67 : 109، يوم الثلاثاء 9/7/2019، والقطع بالمنطقة (H) من 1 : 26، يوم الأربعاء 10/7/2019، والقطع من 27 : 62، يوم الخميس 11/7/2019، والقطع من 63 : 88، يوم الأحد 14/7/2019، والقطع من 89 : 102، يوم الإثنين 15/7/2019، والقطع بالمنطقة (I) من 1 : 22، يوم الثلاثاء 16/7/2019، والقطع من 23 : 44، يوم الأربعاء 17/7/2019، والقطع من 45 : 66، يوم الخميس 18/7/2019، والقطع من 67 : 102، يوم الأحد 21/7/2019، والقطع من 103 : 129، يوم الإثنين 22/7/2019، والقطع من 130 : 155، يوم الأربعاء 24/7/2019، والقطع من 156 : 180، يوم الخميس 25/7/2019، والقطع بالمنطقة (J)  من 2 : 23، يوم الأحد 28/7/2019، والقطع من 24 : 63، يوم الإثنين 29/7/2019، والقطع من 66 : 97، يوم الثلاثاء 30/7/2019، والقطع من 99 : 135، يوم الأربعاء 31/7/2019، والقطع من 136 : 170، يوم الخميس 1/8/2019، والقطع من 171 : 190، يوم الأحد 4/8/2019، والقطع من 191 : 213، يوم الإثنين 5/8/2019.
 
وأشار المهندس عادل النجار، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة (K) من 18 : 45، يوم الثلاثاء 6/8/2019، والقطع من 46 : 70، يوم الأربعاء 7/8/2019، والقطع من 73 : 100، يوم الخميس 8/8/2019، والقطع من 101: 124، يوم الأحد 18/8/2019، والقطع من 125 : 158، يوم الإثنين 19/8/2019، والقطع بالمنطقة (L) من 13 : 69، يوم الثلاثاء 20/8/2019، والقطع من 70 : 99، يوم الأربعاء 21/8/2019، والقطع من 100 : 125، يوم الخميس 22/8/2019، والقطع من 126 : 147، يوم الأحد 25/8/2019، والقطع من 148 : 177، يوم الإثنين 26/8/2019، والقطع بالمنطقة (M) من 13 : 40، يوم الثلاثاء 27/8/2019، والقطع من 41 : 66، يوم الأربعاء 28/8/2019، والقطع من 67 : 91، يوم الإثنين 2/9/2019، والقطع بالمنطقة (N) من 1 : 27، يوم الثلاثاء 3/9/2019، والقطع من 28 : 49، يوم الأربعاء 4/9/2019، والقطع من 51 : 91، يوم الخميس 5/9/2019، والقطع من 92 : 120، يوم الأحد 8/9/2019، والقطع من 121 : 151، يوم الإثنين 9/9/2019، والقطع بالمنطقة (O) من 12 : 62، يوم الثلاثاء 10/9/2019، والقطع من 64 : 92، يوم الأربعاء 11/9/2019، والقطع من  94 : 120، يوم الخميس 12/9/2019، والقطع من 121 : 140، يوم الأحد 15/9/2019، والقطع من 141 : 160، يوم الإثنين 16/9/2019، والقطع بالمنطقة (L) من 17 : 21، والقطع (4، 5، 63، 64)، يوم الثلاثاء 17/9/2019، وتم تخصيص يومى الأربعاء 18/9/2019، والخميس 19/9/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
 
 

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