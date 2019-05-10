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بدء آخر برنامج تدريبى للعاملين بالمحليات لمركز "سقارة" الأسبوع المقبل

الجمعة، 10 مايو 2019 12:00 ص
بدء آخر برنامج تدريبى للعاملين بالمحليات لمركز "سقارة" الأسبوع المقبل مدير مركز سقارة مع عدد من المتدربين
كتب على عبد الرحمن
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يبدأ مركز سقارة المخصص لتدريب العاملين فى المحليات، الاسبوع المقبل آخر برنامج تدريبى فى الخطة السنوية للتدريب بالمركز، حيث يكون بذلك قد تم الانتهاء من تدريب أكثر من 5 آلاف من العاملين بالمحليات.

وكان قد اختتم المركز ورشة العمل الثانية لقادة المستقبل، التى نظمتها الوزارة لخريجى دورات قادة المستقبل  وخريجى دورات البرنامج الرئاسى لتأهيل القيادات الشابة إضافة الى مديرى مكاتب المحافظين ومديرى الموارد البشرية ورؤساء لجان التدريب وبناء القدرات بالمحافظات خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الجارى.

 


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