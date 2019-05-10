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خالد صلاح
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بابا الفاتيكان يصدر قوانين جديدة ضد التحرش ويأمر بإبلاغ السلطات الكاثوليكية

الجمعة، 10 مايو 2019 11:05 ص
بابا الفاتيكان يصدر قوانين جديدة ضد التحرش ويأمر بإبلاغ السلطات الكاثوليكية بابا الفاتيكان البابا فرانسيس
وكالات الأنباء
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أمر بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، أمس الخميس، قوانين جديدة للإبلاغ عن التحرش الجنسى وعمليات التغطية فى الكنيسة الكاثوليكية، موجها أمرا هو الأول من نوعه والمتمثل بالإبلاغ عن مثل هذه الأعمال إلى السلطات الكنيسية الكاثوليكية.

 

وتشمل القوانين التي أصدرها البابا فرانسيس أيضا أمرا لجميع الابرشيات حول العالم لتوفير نظام "عام ويسهل الولوج إليه" لتقديم مثل هذا النوع من البلاغات، اعتبارا من الأول من يونيو العام 2020.

 

القوانين لم تطرق لعمليات الإبلاغ إلى السلطات المدنية (الشرطة وأجهزة الأمن المختصة في ذلك) واقتصرت فقط على العمليات الداخلية في الكنيسة الكاثوليكية، في أمر يأتي من أعلى سلطة كاثوليكية وسار على جميع الكنائس الكاثوليكية حول العالم.

 

ويذكر أنه لم يكن هناك نظام موحد وعالمي في الكنيسة الكاثوليكية لتقديم بلاغات وطلبات التحقيق في قضايا تحرش أو عمليات تغطية من شأنها إعاقة سير التحقيقات في هذا الشأن.


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الفاتيكان

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الكنيسة الكاثولوكية

التحرش

قوانين

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