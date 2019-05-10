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انتظام معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين بالمحافظات

الجمعة، 10 مايو 2019 07:00 ص
انتظام معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين بالمحافظات توريد قمح - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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انتظمت عملية استلام الأقماح المحلية من المزارعين، حيث تستلم الجهات المعنية الأقماح بالمحافظات المختلفة من خلال وضع سعر عادل للقمح، وهو685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23.5 وسعر670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.
 

ويأتى ذلك وسط تيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين من خلال الجهات المعنية، فى ظل وجود لجان لاستلام القمح، ﻭأنه من المتوقع استلام كميات من القمح المحلى خلال الموسم تقرب من 3 ملايين و600 ألف طن قمح.
 

وكانت الحكومة قد أكدت أن الجهات المسوقة للقمح المحلى، والممثلة فى الشركة المصرية للصوامع والشركة العامة للصوامع وقطاع المطاحن بالشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، استلموا ما يقرب من مليون و140 ألف طن قمح من المزارعين منذ فتح باب التوريد، وحتى مساء الأربعاء الماضى.


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