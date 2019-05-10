اليوم.. زيادة الرسوم الأمريكية على بضائع صينية بمئات المليارات تدخل حيز التنفيذ

واشنطن (رويترز)

دخلت زيادة أمر بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 %، حيز التنفيذ اليوم الجمعة مما يفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين فى الوقت الذى يجرى فيه الطرفان محادثات لمحاولة إنقاذ اتفاق تجاري.

وفى ضوء عدم اتخاذ إدارة ترامب أى تحرك لوقف الزيادة، فرضت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الرسوم الجمركية الجديدة بقيمة 25 % على الشحنات المستهدفة بالزيادة القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة بعد الساعة 12:01 بتوقيت الولايات المتحدة (0401 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة.

وقالت متحدثة باسم الهيئة إن البضائع التى تندرج تحت أكثر من 5700 فئة منتجات تستهدفها الزيادة الأخيرة لكنها غادرت الموانئ والمطارات الصينية قبل منتصف الليل ستدفع نسبة الرسوم القديمة وهى 10 %.