"اليوم السابع" يفضح خطيئة جديدة لـ "BBC" ضد الدولة والاقتصاد فى مصر

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "حلف إعلامى بين بى بى سى والجزيرة ومكملين بمعرفة قيادات الإخوان فى لندن وتمويلات مشبوهة ودعم قطر وتركيا.. خطيئة جديدة لـ "BBC" ضد الدولة والاقتصاد فى مصر.. القناة البريطانية أرادت مهاجمة مصر فاستضافت ناشطة سألتها عن ارتفاع الأجور فى الموازنة 30 مليار فردت: لم ترتفع.. حلف الشبكة البريطانية والجزيرة.. فتش عن التمويل.. الشبكة البريطانية اعتادت الاستعانة بشخصيات هامشية تطلق عليهم «الخبير والباحث والمطلع» لترويج الأكاذيب ضد مصر.

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