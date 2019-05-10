النفط يقلص مكاسبه بعد تصعيد الولايات المتحدة الحرب التجارية مع الصين

طوكيو – رويترز

قلصت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة بعد دخول زيادة أمر بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ، مما يصعد النزاع التجارى بين أكبر اقتصادين فى العالم وأكبر مستهلكين للنفط.

وارتفعت الأسعار ما يزيد عن 1% فى وقت سابق من الجلسة فى الوقت الذى زاد فيه التفاؤل بأن‭ ‬الرسوم سيجرى تجنبها بعد أن قال ترامب إنه تلقى "خطابا جميلا" من الرئيس الصينى شى جين بينغ.

وفى ضوء عدم اتخاذ إدارة ترامب أى تحرك لوقف الزيادة، فرضت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الرسوم الجمركية الجديدة بقيمة 25 % على الشحنات المستهدفة بالزيادة القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة بعد الساعة 12:01 بتوقيت الولايات المتحدة (0401 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة.

وبحلول الساعة 0523 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 70.41 دولار للبرميل مرتفعة سنتين مقارنة مع سعر الإغلاق السابق، بعد أن زادت إلى 71.23 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 61.78 دولار للبرميل مرتفعة ثمانية سنتات بعد أن صعدت إلى 62.49 دولار للبرميل فى وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وقلصت الأسهم الآسيوية مكاسبها فى الوقت الذى قالت فيه الصين إنها سترد على زيادات الرسوم الجمركية.

وتسببت مخاوف بشأن ارتفاع إمدادات النفط بفعل تقارير عن نمو المخزونات بجانب الأثر المحتمل على الطلب فى دفع أسعار الخام للانخفاض هذا الأسبوع.

ويتجه الخام الأمريكى لتسجيل هبوط أسبوعى نسبته 0.3 %، ليتراجع للأسبوع الثالث على التوالى، ويتجه برنت صوب تكبد ثانى خسارة أسبوعية منخفضا بنسبة 0.6 %.

لكن الأسعار تتلقى الدعم من مساع تبذلها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لكبح الإمدادات بهدف خفض المخزونات العالمية.