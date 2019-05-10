النظر فى دعوى بطلان إعلان نتيجة انتخابات الصيادلة.. الأحد

كتب أحمد عبدالهادى

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، أولى جلسات الدعاوى المقامة من فاطمة منصور، والتى طالبت فيها بوقف وبطلان إعلان نتيجة انتخابات مقعد نقيب الصيادلة والتجديد النصفى، للنقابة العامة وكامل مجالس النقابات الفرعية، لجلسة 12 مايو الجارى.

واختصمت الدعاوى التى حملت أرقام 43590،43694،43585 لسنة 73 ق نقابة صيادلة مصر.

كانت النقابة العامة للصيادلة، دعت فى 16 أبريل الماضي، لانتخابات التجديد النصفى للنقابة، ويتنافس فى الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحًا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.