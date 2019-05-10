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الكويت تستنكر وتدين بشدة التفجير الانتحارى بمدينة الصدر العراقية

الجمعة، 10 مايو 2019 11:10 ص
الكويت تستنكر وتدين بشدة التفجير الانتحارى بمدينة الصدر العراقية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ
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أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، استنكار الكويت وادانتها الشديدة ، لحادث التفجير الانتحارى الذى وقع فى مدينة الصدر شرق بغداد أمس.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس العراقى برهم صالح، عبر فيها عن خالص تعازيه، وصادق مواساته له ولأسر ضحايا هذا العمل الإرهابى الشنيع، الذى أودى بحياة الأبرياء الأمنين .


وأكد الشيخ صباح وقوف الكويت إلى جانب العراق الشقيق ، وتأييدها لكل ما يتخذه لحماية أمنه واستقراره ، سائلا المولى جلى وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه .


كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح،ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس العراقي.


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