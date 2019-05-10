الكشف على 1468 فى قافلة طبية بقرية جزيرة أبو صالح فى بنى سويف

شارك فى القافلة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادةالدكتورة هايدي محمد منسق القوافل الطبية العلاجية و الدكتور محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي و طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري و عيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بمشاركة 12 عيادات 10 تخصصات.

حيث تم الكشف على 1468مريض منهم 106 حالة معمل دم و23 معمل طفيليات و10 حالات الاشعة ، كما تم تحويل 9 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج و3 حالات نفقة دولة و31 حالة - موجات فوق صوتية 31 و142 سيدة تثقيف صحى وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الاسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - اورام الثدى - الامراض غير السارية.