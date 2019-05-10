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القنصل العام بميلانو يفتتح الجناح المصرى فى بينالى فينسيا

الجمعة، 10 مايو 2019 03:34 م
القنصل العام بميلانو يفتتح الجناح المصرى فى بينالى فينسيا
كتبت فاطمة شوقى
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افتتح السفير "إيهاب ابو سريع" القنصل العام فى ميلانو والسيدة حرمه الجناح المصرى فى الدورة الثامنة والخمسون من بينالى فينسيا والذى يعقد فى مدينة فينسيا خلال الفترة من 11 مايو -24 نوفمبر2019 تحت عنوان" May You Live In Interesting Times". 

كما شاركت الدكتورة جيهان زكى رئيس الاكاديمية المصرية للفنون بروما بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الفنانين والخبراء والمتخصصين الإيطاليين والدولييين.

وصرح القنصل العام بأن بينالى فينسيا يعد أحد أشهر وأعرق المؤسسات الثقافية فى العالم التى تروج للفن المعاصر حيث يشارك بالدورة الحالية لبينالى فينيسيا 90 دولة من ضمنهم مصر.

القنصلية المصرية العامة فى ميلانو
القنصلية المصرية العامة فى ميلانو

 

وأوضح القنصل العام أن مصر من أوائل الدول المشاركة فى بينالى فينسيا حيث فازت بالجائزة الكبرى لأحسن جناح عام 1995.

وأعرب القنصل العام عن تقديره لمشاركة الفنانين المصريين القائمين على الجناح المصرى وهم الفنان أحمد شيحا والفنان إسلام عبدالله والفنان أحمد عبد الكريم، مؤكدا أهمية الارتقاء المستمر بالمشاركة المصرية المتميزة فى المعرض الدولي لبينالى فينسيا بهدف الترويج للحضارة المصرية والفنون والثقافة في هذا المحفل العالمى وأهمية المشاركة المصرية فى البينالى لدعم الروابط المشتركة بين الشعوب.

السفير إيهاب ابو سريع القنصل العام فى ميلانو
السفير إيهاب ابو سريع القنصل العام فى ميلانو

 

وأوضح القنصل العام ان الجناح المصرى والذى يحمل عنوان "خنوم راوى عبر العصور"، يهدف الي تسليط الضوء علي الحضارة المصرية القديمة ودمجها بتقنيات الاتصال الحديثة، حيث يحاكى الجناح المصرى طريق الكباش بمدينة الاقصر، وتم مزج التماثيل الفرعونية بتفنيات الاتصال الحديثة مثل شاشات عرض.

الدورة الثامنة والخمسون من بينالى فينسيا
الدورة الثامنة والخمسون من بينالى فينسيا

 


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