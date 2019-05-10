video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القاهرة تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية بـ 33 غرفة عمليات

الجمعة، 10 مايو 2019 04:00 ص
القاهرة تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية بـ 33 غرفة عمليات محمد عطية وكيل تعليم القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

استعدت محافظة القاهرة، لامتحانات الشهادة الإعدادية، التى تبدأ السبت القادم، وتستمر لمدة 6 أيام، بتشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية التى يبلغ عددها 32 إدارة تعليمية، إلى جانب غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية

ومن المقرر أن يؤدى الامتحان 82172 طالب 79156 طالبة، بإجمالى 161328 طالب وطالبة بـ 695 لجنة، بالإضافة 15 طالب وطالبة، يؤدون الامتحان باللجان الخاصة بمستشفى 57357 على مستوى محافظة القاهرة.

وسيؤدى طلبة وطالبات الإعدادية "عامة، رياضى" الامتحان فى مادتى اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.30 صباحا والتربية الدينية من الساعة 12.00 إلى 1.30 ظهراً

كما سيؤدى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية "للمكفوفين" الامتحان فى مادة اللغة العربية "ورقة أولى" من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.00 صباحا، و"الورقة الثانية" من 11.30 إلى الساعة 1.30 ظهرا.

وأشار محمد عطية وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنه طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية "قسم المهني" سيؤدون الامتحان فى مادتى اللغة العربية من الساعة 9.00 الى الساعة 11.00 صباحا، والخط العربى من الساعة 11.30 الى الساعة 12.30 ظهرا، وطلبة وطالبات الاعدادية المهنية "للصم وضعاف السمع" الامتحان فى مادة اللغة العربية من الساعة 9.00 الى الساعة 11.00، وتنتهى يوم الخميس 16 من الشهر الجارى


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تعليم القاهرة": تصحيح الامتحانات فى نفس اليوم لسرعة ظهور النتيجة

تعليم القاهرة والجيزة تنظمان اليوم مؤتمران للتوعية بالتعديلات الدستورية

تعليم القاهرة تؤكد تفعيل أجهزة الراوتر بمدارس الثانوى للدخول على الإنترنت

مدير تعليم القاهرة: تدريب المعلمين الجدد لاثقال مهاراتهم واستخدام بنك المعرفة

امتحانات الاعدادية

الشهادة الاعدادية

نتيجة الاعدادية 2019

نتيجة الاعدادية

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر العاجلة

أخبار مصر

الاخبار

اخبار اليوم

اخبار

اخر الاخبار

اخبار عاجلة

الأخبار

الاخبار العاجلة

اخبار عاجله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

سوبر كورة .. إنجاز تاريخى للفراعنة فى أوروبا فى حضرة محمد النني و صلاح

سوبر كورة .. إنجاز تاريخى للفراعنة فى أوروبا فى حضرة محمد النني و صلاح

توزيع 2.5 مليون كبسولة فيتامين أ على الأمهات بالوحدات الصحية بالجمهورية

توزيع 2.5 مليون كبسولة فيتامين أ على الأمهات بالوحدات الصحية بالجمهورية

محدش بيهرب من مصيره.. كريم عبد العزيز يشوق جمهوره بصورة جديدة من الفيل الأزرق2

محدش بيهرب من مصيره.. كريم عبد العزيز يشوق جمهوره بصورة جديدة من الفيل الأزرق2

وثائق .. جرائم المخابرات التركية مستمرة في صناعة الإرهاب

وثائق .. جرائم المخابرات التركية مستمرة في صناعة الإرهاب

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة